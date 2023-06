Romanii considera ca utilizarea excesiva a tehnologiei si internetului este cea mai mare primejdie la adresa copiilor, excesul de ecrane, expunerea in mediul online si violenta din mass-media fiind principalele pericole la care sunt expusi acestia in prezent, potrivit unui studiu realizat de o companie de cercetare de piata."Romanii considera ca principalele pericole la care sunt expusi copiii sunt cauzate de faptul ca viata acestora se muta tot mai mult in mediul online. Asadar, aspectele ce ... citeste toata stirea