Mai putin de o treime dintre angajatii romani au reusit sa aiba un regim de viata sanatos in timpul pandemiei.Arata un studiu realizat luna aceasta de BestJobs.Aproape 4 din 10 salariati romani spun ca au luat in greutate in ultimii doi ani, iar 2 din 10 salariati considera ca faptul ca nu au mai mers fizic la birou, ci ... citeste toata stirea