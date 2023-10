Un model care utilizeaza tehnologia inteligentei artificiale (AI) poate detecta daca toate celulele canceroase au fost indepartate in timpul operatiei de cancer de san, arata un nou studiu, relateaza Euronews.Cercetatorii din SUA afirma ca au dezvoltat un nou model de inteligenta artificiala (AI) care poate prezice daca tesutul canceros a fost indepartat in intregime in timpul ... citeste toata stirea