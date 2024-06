Studiu: Unul din trei romani intentioneaza sa cheltuiasca pana la 600 de euro de persoana, in vacanta

Anul acesta, 37% dintre romani planuiesc sa plece in vacanta peste hotare, iar cea mai populara destinatie aleasa este Grecia. In timpul celei mai lungi vacante in strainatate, 1 din 3 romani intentioneaza sa cheltuiasca intre 201 - 600 de euro de persoana, iar peste 83% dintre romani spun ca vor plati cu cardul, telefonul sau ceasul inteligent la destinatie, potrivit unui studiu Visa. "Intentii de calatorie si plata 2024" . De asemenea, aproximativ 3 din 10 romani (28%) vor alege platile ... citește toată știrea