Studiul pentru "masa calda", aprobat de Consiliul Local, dar pe cheltuiala AMB-ului

Dupa mai multe respingeri, consilierii locali brasoveni au aprobat, marti seara, intr-o sedinta de indata, realizarea de catre Agentia Metropolitana Brasov, a unui studiu pentru un program de tip "masa calda in scoli", luand in calcul ca, in prima faza, meniurile sa fie realizate in bucataria Centrului de afaceri din Bartolomeu (CATTIA).Dupa mai bine de o ora de discutii, proiectul a fost aprobat cu un amendament propus de PSD. Mai exact, la solicitarea social-democratilor, pentru "masa calda