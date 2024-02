Stupoare si semne de intrebare la Zarnesti: un pompier s-a spanzurat, era cercetat pentru un accident din decembrie

Un pompier din cadrul subunitatii Zarnesti s-a spanzurat luni, 12 februarie, in cursul dupa-amiezii. Barbatul a fost implicat intr-un accident in luna decembrie 2023, cand autospeciala pe care o conducea s-a rasturnat. Masina se deplasa spre o misiune si s-a rasturnat pe drum drept. Din fericire, niciun angajat ISU Brasov nu a fost ranit in accident, conform reprezentantilor ISU Brasov.Potrivit ISU Brasov, in cazul producerii unor evenimente rutiere in care sunt implicate cadre militare ale ... citește toată știrea