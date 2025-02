SUA a transmis "La multi ani!" Brasovului

Ambasada SUA in Romania a transmis, in 23 februarie, "La multi ani!" Brasovului, la 754 de ani de la atestarea documentara, postand, totodata, o imagine a orasului din biblioteca Congresului American (The Library of Congress).Potrivit portalului Primariei municipiului Brasov, orasul a fost mentionat documentar, pentru prima data in anul 1235, sub numele de Corona, ca asezare in care fiinta o manastire a ordinului religios catolic premonstratens. Inceputurile istoriei orasului sunt insa ... citește toată știrea