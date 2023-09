Prefectul judetului Brasov, Mihai Catalin Vasii, a condus miercuri, 27 septembrie, sedinta Grupului de lucru mixt pentru problemele romilor, avand pe ordinea de zi situatia scolara a elevilor din comunitatile de romi din judetul Brasov.Conform datelor prezentate de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Brasov, in anul scolar 2023/2024, sunt inregistratI, la nivelul judetului, 5.286 elevi de etnie roma (2.615 fete si 2.671 baieti) distribuiti astfel: 697 in invatamantul prescolar, 2.588 in ... citeste toata stirea