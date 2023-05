Doar putin sub 65% dintre elevii care termina clasa a VIII-a anul acesta in judetul Brasov vor avea un loc la liceele brasovene.Desi Inspectoratul Scolar Judetean Brasov a majorat numarul de locuri in licee, de la 3.088 in anul scolar 2022-2023 la 3.284 in anul scolar 2023-2024, cei 5.069 de elevi care termina peste putin timp clasa a 8-a vor trebui sa evalueze foarte bine optiunile.Pe langa cele 3.284 locuri in liceu, oferta educationala pentru judetul Brasov mai cuprinde si 1.118 locuri ... citeste toata stirea