Sub aceeasi umbrela

Daca in urma cu mai multi ani, Serviciile Salvamont actionau independent, activitatea lor fiind coordonata de primaria care aloca finantarea, in perioada imediat urmatoare situatia se va schimba.Astfel, in sedinta de joi, 26 februarie, consilierii judeteni brasoveni sunt asteptati sa voteze un parteneriat al Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Brasov (aflat in subordinea Consiliului Judetean Brasov) si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, care va permite structurii ... citește toată știrea