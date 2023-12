In cursul zilei de duminica, 3 decembrie, pe strada Georghe Moroianu din Sacele, in timpul efectuarii unei actiuni pentru identificarea conducatorilor auto aflati sub influenta alcoolului, politistii au observat un conducator auto, care, in timp ce efectua manevre de parcare a autoturismului, a acrosat alte doua autovehicule din vecinatate.Dupa ce a fost identificat conducatorul auto, un tanar in varsta ... citeste toata stirea