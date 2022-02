Sub pretextul ca ar colecta donatii pentru o manastire, 2 femei au lasat 2 pensionare din Fagaras fara bani. Acestea au fost retinute de politisti

Doua femei, in varsta de 24 ani, respectiv 16 ani, ambele din judetul Sibiu, au fost retinute pentru 24 de ore si introduse in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Brasov pentru savarsirea infractiunii de "furt calificat". Politistii au stabilit faptul ca aceste femei, sub pretextul ca ar colecta donatii pentru un lacas de cult, ar fi patruns in locuintele a doua femei in varsta de 81 ani, respectiv 83 ani, situate in municipiul Fagaras, iar din ... citeste toata stirea