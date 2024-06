Sub rotile TIR-ului. Un sofer a murit pe loc, altul a scapat ca prin minune

Accident mortal la Popasul CaprioaraCirculatia rutiera s-a desfasurat cu restrictii, marti, 18 iunie, in jurul orelor 15.00, dupa amiaza, pe DN 11, intre localitatile Lunca Calnicului si Harman (zona "Popasul Caprioara"), ca urmare a producerii unui accident rutier. Un tir si o masina au intrat in coliziune, soferul autoturismului decedand la locul accidentului."In incident au fost implicate doua autovehicule, un autocamion si un autoturism, iar in urma coliziunii dintre acestea o persoana, ... citește toată știrea