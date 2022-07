Multe din parcurile si locurile de joaca din Brasov arata deplorabil, cu piese de mobilier care pun in pericol viata celor care le utilizeaza, spune subprefectul Lucian Patrascu."Am copii si merg des in parcurile si locurile de joaca din oras. Din pacate, am observat in ultima perioada ca multe dintre acestea arata sub orice critica, cu mobilier care pot pune in pericol viata celor mici. Sunt ... citeste toata stirea