Decizia inaintata de catre Curtea de Conturi si inregistrata la Primaria Brasov in data de 22 august 2022, la pagina 25 scrie NEGRU PE ALB faptul ca "in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii deciziei, aveti obligativitatea de a prezenta in consiliul local al UATM Brasov o copie de pe raportul de audit financiar si o copie de pe prezenta decizie".Primarul ... citeste toata stirea