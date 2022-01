Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) aduce la cunostinta publica valoarea subventiilor virate de AEP in contul fiecarui partid politic in luna ianuarie 2022, in urma aplicarii prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale.Total subventie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic in luna ianuarie 2022 (lei):1PARTIDUL SOCIAL ... citeste toata stirea