Sucevean, arestat in magazin, pentru bautura

Politisti din cadrul Politiei Municipiului Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "furt", dosar deschis pe numele unui sucevean care s-a "servit" cu bautura dintr-un magazin din oras, fara sa plateasca."Luni, 28 martie, in jurul orei 15.30, politistii au fost sesizati de catre un agent de paza al unei societati comerciale cu privire la faptul ca un barbat necunoscut ar fi sustras mai multe bunuri din interiorul societatii. ... citeste toata stirea