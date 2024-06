Sucul de portocale, in pericol sa devina un produs de lux

La o serie de produse au aparut sumpiri inca de la inceputul anului. Acum a venit momentul si pentru sucul de portocale, care este in pericol sa devina un lux pentru consumatorul de rand. Preturile au crescut din cauza unor evenimente independente de producatori, arata Claudiu Cazacu, consultant de strategie in cadrul XTB Romania, companie de tranzactionare pe bursele internationale.Unele evenimente climatice au inceput sa se faca simtite si in zone care pareau "ferite". Cel putin din Europa, ... citește toată știrea