"Suflet italian", in 30 ianuarie

Joi, 30 ianuarie, melomanii brasoveni sunt invitati sa se bucure de rafinamentul operei italiene imbinata cu grandoarea muzicii simfonice, in evenimentul "Suflet italian", ce va incepe de la ora 19.00."De-a lungul timpului, lucrarile orchestrale italiene au ramas oarecum in umbra operei, insa ele ascund o frumusete si un lirism care merita descoperite. Acest concert va aduce in prim-plan esenta sufletului italian printr-un program dedicat in intregime creatiilor lui Gioachino Rossini, ... citește toată știrea