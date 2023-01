Sufletul nu e pustiu cu Dumnezeu alaturi

Duminica, 15 ianuarie, este praznuit Preacuviosul Parinte Pavel Tebeul. Sinaxarul care va putea fi auzit in cadrul slujbei din aceasta zi prezinta, succint, viata Parintelui, precum si importanta acesteia pentru credinta, lasand crestinilor o noua invatatura care ii va ajuta pe drumul catre mantuire.In sinaxar este dezvaluit faptul ca acesta a trait in Egipt, pe vremea lui Deciu si Valerian, prigonitori mari ai crestinatatii. Afland ca urma sa fie vandut de catre cumnatul sau, in urma unor ... citeste toata stirea