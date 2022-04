Suma imensa care trebuie investita pentru readucerea in stare de functionare a adaposturilor civile din Brasov

Numai la Brasov, suma necesara pentru readucerea adaposturilor civile in stare de functionare se ridica la 20 de milioane de lei. Chiar si asa, cetatenii se opun predarii acestor spatii, desi ele apartin municipalitatii. La o luna si jumatate de la invazia Rusiei in Ucraina, adaposturile din Brasov se afla in aceeasi situatie ca inainte de inceperea razboiului de la granitele tarii noastre. Primaria si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta au controlat toate cele 153 de adaposturi din ... citeste toata stirea