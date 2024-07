Summer Choir revine la Brasov

In 19 iulie, Summer Choir revine la Biserica Neagra intr-un concert dedicat compozitorilor Anton Bruckner si Gabriel Faure. Summer Choir este un stagiu coral international in cadrul caruia participantii din Romania si din Europa au ocazia de a se perfectiona sub indrumarea unor muzicieni de renume international: dirijorul Christian Ciuca, organistul Steffen Schlandt si soprana Liliana Faraon.La finalul repetitiilor vor avea loc doua concerte, la Biserica Neagra din Brasov, in data de 19 iulie ... citește toată știrea