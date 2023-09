Politia Brasov desfasoara activitati de identificare a unei femei care ar fi sustras suma de 4.000 de lei de la un bancomatul unde o persoana in varsta a incercat sa efectueze o tranzactie.In cursul acestui an, persoana vatamata, o femeie in varsta de 76 de ani, s-a prezentat la un bancomat din zona centrala a municipiului Brasov pentru a-si ridica pensia, insa, dupa utilizarea cardului bancar, a parasit zona ATM-ului inaintea eliberarii banilor. In acest timp, o alta femeie, care astepta la ... citeste toata stirea