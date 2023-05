In incercarea de a transforma locuinta intr-o oaza de relaxare si liniste, nu sunt putini cei care aleg sa foloseasca betisoare odorizante. Acestea sunt insa o solutie rapida de parfumare a incaperii, in niciun caz de reimprospatare a aerului."In momentul in care are loc arderea, se elimina sau se ridica in atmosfera niste substante care sunt pro cancerigene - benzenul, hidrocarburile aromatice si formaldehida sunt niste substante care sunt cancerigene prin sine, dar atunci cand se adauga una ... citeste toata stirea