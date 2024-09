Sunt oameni care stiu: "in seara asta o sa mor"

Sa ii vezi pe cei dragi murind nu este niciodata un lucru usor. Asistenta Julie McFadden (foto), care activeaza in domeniul ingrijirii paliative, sustine ca exista sase semne care dezvaluie ca moartea este aproape.Asistenta, in varsta de 41 de ani, traieste in Los Angeles si isi petrece timpul administrand ingrijiri paliative pacientilor. De asemenea, aceasta impartaseste, pe retelele sociale, fenomenele comune petrecute pe patul de moarte pe care le vede printre persoanele de care are grija, ... citește toată știrea