Suntem campioni la "Uite Barza!"

Numarul de berze albe (Ciconia ciconia ) inregistrat in 2022 in aplicatia "Uite barza!" a fost de 5.410 indivizi, dintre care 2.689 sunt adulti, iar 2.721 sunt pui. Dupa colectarea tuturor observatiilor din acest an si eliminarea inregistrarilor multiple ale acelorasi cuiburi, a reiesit un numar de 1.358 de cuiburi recenzate, din care 310 au fost cuiburi semnalate pentru prima oara prin intermediul aplicatiei.Din cele 1.358 de cuiburi recenzate, 777 se afla pe stalpii de electricitate si sunt ... citeste toata stirea