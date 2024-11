Suntem mai saraci cu un creator de frumos. Ne-a parasit Ioan-Aron Taroi

Apreciatul artist plastic brasovean Ioan-Aron Taroi a trecut la cele vesnice si ne-a lasat mai saraci cu un creator de frumos. Despre Ioan Taroi, muzeografii de la Casa Muresenilor spun ca "transforma in arta tot ceea ce atingea, dezvaluind transparenta starilor umane atat in pictura, cat si in sculptura, iubind materia cu adoratia unui Demiurg".Intreaga familie Taroi a participat in ultimii ani la fiecare editie a Bienalei Albastre, una dintre miscarile artistice recente care au animat arta ... citește toată știrea