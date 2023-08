Intrebarea cititorului:"Tatal meu ne-a parasit cand eram mici. Eu aveam 12 ani, iar fratele meu 14. A cerut divortul si a plecat, fara sa mai auzim nimic de el de peste 30 de ani. Luna trecuta, am fost anuntati de niste rude ca e grav bolnav, ca este imobilizat la pat si ca trebuie sa il ingrijim. Exista vreo lege care sa ne oblige a ne ingriji parintii? Trebuie sa sa avem grija de el, in conditiile in care el ne-a parasit, nu ne-a ajutat cu nimic niciodata si nici nu ... citeste toata stirea