Suntem tara cu cea mai tanara bunica: 23 de ani

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), dr. Valeria Herdea, a declarat ca Romania este tara care are cea mai tanara bunica, la 23 de ani, fetite insarcinate la 12 ani si fete de 14 ani cu cate doi copii, si, inclusiv din acest motiv, printre prevederile noului contract-cadru, intrat in vigoare la 1 iulie, figureaza si o serie de capitole care privesc adolescentul."Printre prevederile pe care le anunt in acest nou contract, in aceasta prelungire, pentru ca este o ... citește toată știrea