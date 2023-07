Sambata, 8 iulie, in jurul orelor 17.00, politistii locali au fost anuntati ca, in zona Lacului Noua din Brasov, o persoana de sex masculin "profera amenintari la adresa cetatenilor, avand asupra sa un cutit cu care a spart cateva baloane dintr-o arcada".Avand in vedere ca in zona se desfasura evenimentul "Lavanda Fest", zona fiind intesata de localnici si turisti, politistii locali au anuntat imediat lucratorii Sectiei 4 Politie Brasov si au verificat locatia in vederea identificarii ... citeste toata stirea