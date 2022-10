Super-pietoni

In cursul zilei de marti, 25 octombrie, Politia Locala Brasov a dat curs invitatiei Centrului Educational Elis de a sprijini cadrele didactice in misiunea de a-i invata pe cei mai mici dintre pietoni principalele reguli de circulatie rutiera. Pentru aceasta speciala misiune au fost delegati politistii locali de la Biroului Trafic Rutier - Ridicari Auto, care au prezentat prescolarilor materialul "Micii pietoni - Mari cunoscatori". "Grafica vesela in care sunt redate situatiile din trafic pe ... citeste toata stirea