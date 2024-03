Supermarketurile si mall-urile sa aiba program in weekend pana la ora 13.00, pentru ca angajatii lor sa stea cu familia: noua propunere a patronilor de mici magazine

Feliciu Paraschiv, vicepresedintele Asociatiei Nationale a Comerciantilor Mici si Mijlocii, a anuntat la RFI ca saptamana aceasta vor fi din nou discutii pe tema inchiderii sau scurtarii programului supermarketurilor si mall-urilor in weekend. El sustine ca 200.000 de angajati in retail ar avea mai mult timp liber daca magazinele ar fi inchise, fie si partial, in weekend."Domnul prim ministru ne-a invitat pe noi, pe Asociatia Comerciantilor Mici si Mijlocii si pe Asociatia Distribuitorilor ... citește toată știrea