Superstitii la Inaltarea Domnului, ziua cand plantele devin magice. De ce e interzisa munca

Azi, 13 iunie, la 40 de zile de la Paste, credinciosii ortodocsi praznuiesc ridicarea la ceruri a Mantuitorului Iisus Hristos de pe Muntele Maslinilor. "Inaltarea Domnului" face parte din cele 12 sarbatori domnesti ale anului, iar in aceasta zi oamenii se saluta unul pe celalalt cu "Hristos s-a inaltat!" si "Adevarat S-a inaltat!". In unele localitati crestinii se saluta astfel timp de o zi, in altele trei sau chiar si zece zile.Ca si in ziua Invierii, pe masa de sarbatoare se pune pasca sau ... citește toată știrea