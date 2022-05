Supraoferta cu care se confrunta piata muncii la Brasov. Ce sfaturi le da directorul AJOFM angajatorilor

De obicei, la AJOFM Brasov erau inregistrate 500 de locuri de munca intr-o luna. In ultima perioada, numarul acestora a crescut la 800, in conditiile in care numarul solicitantilor este in continua scadere Datele de la care se pleaca la negocieri atunci cand o persoana isi cauta un loc de munca sunt total schimbate fata de anii trecuti. Pana acum, angajatorii erau cei care isi puteau selecta personalul si ii puteau alege pe cei pe care ii considerau cei mai potriviti. Numarul mare de locuri de ... citeste toata stirea