Surplus de pedeapsa pentru Cancescu. Condamnarile si "iertarile" din dosarul "Mita la partid"

Fostul presedinte al Consiliului Judetean Brasov, Aristotel Cancescu, va sta mai mult dupa gratii decat a fost anuntat la prima sa condamnare. Fostul lider liberal a aflat sentinta Tribunalului Brasov din dosarul "Mita la partid", in care era acuzat ca ar fi pretins sume de bani pentru a pune pe pozitii eligibile la alegeri diversi membri PNL. Aristotel Cancescu a primit o noua condamnare cu executare, astfel ca va sta 8 ani si 10 luni in detentie, dupa ce pedepsele primite in acest dosar au ... citeste toata stirea