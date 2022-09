Surpriza in topul celor mai atractive orase din Romania

Banca Mondiala a calculat performanta si potentialul oraselor din Romania. Iar cel mai competitiv oras din Romania este Bucuresti, cel mai mare oras care concureaza in prezent pe picior de egalitate in termeni de productivitate cu alte orase importante din UE."Ierarhia oraselor" in termenii indicelui de atractivitate arata ca cele mai atractive orase continua sa fie Bucurestiul, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Craiova, Constanta, Galati, Brasov, Oradea si Ploiesti, potrivit unui raport al ... citeste toata stirea