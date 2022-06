Surpriza unei tinere care si-a pierdut telefonul la Zilele Codlei

De foarte putine ori se intampla ca o persoana care si-a pierdut telefonul sa il mai gaseasca. Un jandarm a dat o mana de ajutor ca o tanara din Codlea sa reintre in posesia aparatului pierdut Zilele Municipiului Codlea din acest an ar fi putut ramane ca o amintire neplacuta pentru o tanara din orasul brasovean, insa un grup de tineri si un jandarm au facut ca fata sa-si aminteasca de acum cu placere de aceasta zi. Tanara si-a pierdut telefonul in timp ce era la festivitati, iar cativa tineri ... citeste toata stirea