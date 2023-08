Un rinichi de porc modificat genetic continua sa functioneze la peste o luna de la momentul la care a fost transplantat in corpul unui om aflat in moarte cerebrala, un record si o etapa esentiala in incercarea de a gasi o solutie pentru deficitul cronic din domeniul donarii de organe, a anuntat o echipa de oameni de stiinta din Statele Unite, transmite AFP. Transplantul a fost realizat la spitalul NYU Langone din New York la data de 14 iulie 2023 asupra unui barbat in varsta de 57 de ani aflat ... citeste toata stirea