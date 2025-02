SURSE: Calin Georgescu, ridicat de politie si dus la audieri

Calin Georgescu a fost ridicat din trafic de oamenii legii.Distribuie daca iti place!Fostul candidat la alegerile prezidentiale, Calin Georgescu, a fost ridicat miercuri, 26 februarie de politie si dus la audieri la Parchetul General, potrivit StirileProTv.Retinerea sa are loc in aceeasi zi in care procurorii de la Parchetul General desfasoara zeci de perchezitii in cinci judete, intr-un dosar care il vizeaza pe apropiatul lui Calin Georgescu, Horatiu Potra.Dosarul in care ... citește toată știrea