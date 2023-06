Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24.ro ca OUG pentru ieftinirea alimentelor va fi adoptata in sedinta Guvernului de joi.Actul normativ pentru limitarea adaosului comercial la alimentele de baza va fi pus in transparenta miercuri dimineata, iar masurile pentru ieftinirea alimentelor se vor aplica pentru o perioada de 3 luni, incepand cu 1 august, potrivit Digi24.Sursele citate spun ca este vorba despre o OUG care va ajunge in Parlament, unde este posibil ca termenul de aplicare sa ... citeste toata stirea