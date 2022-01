Omul de afaceri Ioan Neculaie a fost gasit astazi de oamenii legii in Grecia, in zona Thessaloniki. Operatiunea de depistare a fugarului a fost organizata de politistii romani si greci.Activitatile au fost coordonate de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Brasov. Investigatiile au fost efectuate de Inspectoratul de Politie Brasov, cu sprijinul comenzii IGPR, in ... citeste toata stirea