Suspect de proxenetism, retinut de politistii brasoveni

Politistii din cadrul Inspectoratul de Politie Judetean Brasov - Serviciul de Investigatii Criminale ancheteaza, intr-un dosar penal, o persoana banuita a fost arestata preventiv pentru savarsirea infractiunii de proxenetism.In data de 21 ianuarie a.c., politistii au efectuat o perchezitie domiciliara, la o adresa situata in judetul Brasov, de unde au ridicat mai multe obiecte si inscrisuri necesare in vederea completarii materialului probator, in dosarul penal in care desfasurau activitatile ... citește toată știrea