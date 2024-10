Suspecti drogati, la volan

Politistii rutieri efectueaza cercetari in cadrul unor dosare penale pe care le-au deschis dupa ce au depistat in trafic conducatori auto, care se aflau sub influenta substantelor psihoactive.Astfel, duminica, 13 octombrie, , in jurul orei 12.55, pe o strada din Rupea a fost oprit un autovehicul, la volanul caruia se afla un barbat, de 27 de ani, domiciliat in oras. "In cadrul controlului persoana oprita a prezentat indicii ale consumului de substante interzise, astfel ca a fost testata din ... citește toată știrea