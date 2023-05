Peste 480 de bancnote de euro falsificate au fost incarcate in bancomatele unei banci, prejudiciul fiind de aproximativ 240.000 de euro. DIICOT face perchezitii in dosarul ce vizeaza punerea in circulatie de bancnote de 500 de euro falsificate.Patru perchezitii au avut loc miercuri dimineata, in Bucuresti intr-un dosar vizand punerea in circulatie de bancnote de 500 de euro falsificate.Conform anchetatorilor, 486 de bancnote false au fost incarcate in bancomatele unei banci, prejudiciul ... citeste toata stirea