Aproape 300 de copii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate au beneficiat de un proiect educativ cu ajutorul Primariei Codlea. Prin acest proiect copiii din Municipiul Codlea si din localitatile limitrofe, s-au bucurat de dansuri, cecuri de lectura, ateliere de schite si fotografie, excursii, dar si de sprijin specializat si consiliere.In ultimii ani, in Romania numerosi parinti pleaca sa munceasca in strainatate si isi lasa acasa copiii. In aceasta ... citeste toata stirea