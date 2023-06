"In perioada 01 - 06 iunie a.c., jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Brasov au fost prezenti la datorie zi si noapte pentru a veghea la respectarea ordinii si linistii publice.Toate evenimentele publice la care am fost prezenti s-au desfasurat fara incidente deosebite si in conditii optime in ceea ce priveste ordinea si linistea publica.Tot in perioada minivacantei, pe langa asigurarea si mentinerea ordinii si a linistii publice pentru persoanele ... citeste toata stirea