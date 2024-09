Sute de mii de "decretei" se pot pensiona in 2025 si 2026, fara penalizare

In primii doi ani dupa ce Nicolae Ceausescu a interzis avorturile (1967 / 1968), s-au nascut peste 1 milion de copii, care ar urma sa iasa la pensia pentru limita de varsta intre anii 2030 - 2033, iar o buna parte dintre ei se pot pensiona anticipat inca din anul 2025.Potrivit calculelor bazate pe datele Institutului National de Statistica, dupa ce Nicolae Ceausescu a dat faimosul Decret 770 privind interzicerea avorturilor, numarul nascutilor vii in Romania aproape s-a dublat. Astfel, in ... citește toată știrea