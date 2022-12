Sute de oameni la usa DAS, pentru tichetul de Craciun

Tichetele de Craciun, in valoare de 150 de lei, acordate de Primaria Brasov prin programul "Dar din suflet pentru seniori" au mare cautare printre beneficiari. Distribuirea a inceput in 5 decembrie, mai tarziu decat in anii precedenti, iar in prima zi in care acestea au fost eliberate, sediul Directiei de Asistenta Sociala Brasov a fost luat cu asalt de beneficiari. Mai exact, potrivit informatiilor purtatorului de cuvant al DAS Brasov, Monica Chelban, in prima zi si-au ridicat tichetele 449 de ... citeste toata stirea