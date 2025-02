Sute de vehicule militare au ajuns la Cincu pentru cel mai mare exercitiu militar NATO

In februarie va fi organizat cel mai mare exercitiu militar NATO pe apa, in aer si pe uscat, in Romania, Grecia si Bulgaria. Spania deja a anuntat ca va dispune 3.000 de soldati pentru antrenamentul multinational si a trimis deja sute de vehicule militare care au ajuns in tara noastra, in comuna Cincu din Brasov.Exercitiul NATO va avea loc intre 10 si 21 februarie in Romania, Grecia si Bulgaria, unde vor fi implicati 15.000 de soldati din tarile aliate.Potrivit Ministerului Apararii din ... citește toată știrea