Sute de vizitatori in cele trei zile de Porti deschise la BNR Brasov

Sute de vizitatori au trecut au trecut portile Agentiei Brasov a BNR, in 5, 6 si 13 decembrie. Si copiii, si adultii au putut afla mai multe despre activitatea BNR, au vazut expozitiile temporare despre moneda romaneasca si bancnotele de altadata, dar au primit informatii si despre Palatul Czell, cladirea "bijuterie" care adaposteste sediul Agentiei.Vizitatorii au fost impresionati de ce au vazut si au aflat, chiar daca unii au mai fost in vizita aici. "M-am bucurat ca am avut ocazia sa ... citește toată știrea